Violenza su donne: Magi, 'impossibili accordi con questa destra retrograda'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Il testo presentato oggi al Senato sulla violenza sulle donne, che cancella la parola 'consenso', non è frutto di un compromesso come vuole far credere la senatrice Bongiorno. E’ piuttosto un accordo al ribasso con le frange più retrograde del centrodestra di governo". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"E spiace che una giurista come l’avvocato Bongiorno, che professionalmente e personalmente si è spesa su questo tema, abbia sacrificato per logiche politiche un buon testo, quale era quello precedente, che andava nella direzione delle soluzioni normative adottate da numerosi Paesi europei, in linea con la Convenzione di Istanbul, ponendo al centro il consenso. Ma soprattutto, e lo dico alle altre forze di opposizione, questa vicenda dimostra che con questa destra è impossibile trovare un terreno comune sui diritti, figuriamoci accordarsi su un tema come quello della violenza sulle donne, dove la maggioranza fa prevalere i peggiori istinti".

"Il parlamento italiano avrebbe potuto dare una risposta unanime e mandare un messaggio chiaro rispetto a una piaga che affligge il nostro Paese quale è la violenza sulle donne. Purtroppo ha prevalso la logica di parte. E, quella della destra italiana, è la parte sbagliata”.