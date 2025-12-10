Violenza su donne: Morfino, 'contrastare quella on line è battaglia per democrazia'

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "La proposta di legge a mia prima firma, e la mozione che la sostiene, sul contrasto alla violenza digitale di genere non sono solo un aggiornamento tecnico, ma un atto di verità politica". Lo ha dichiarato la deputata M5S Daniela Morfino durante la confer...

Roma, 10 dic (Adnkronos) – "La proposta di legge a mia prima firma, e la mozione che la sostiene, sul contrasto alla violenza digitale di genere non sono solo un aggiornamento tecnico, ma un atto di verità politica". Lo ha dichiarato la deputata M5S Daniela Morfino durante la conferenza stampa 'Violenza in rete: proposte M5S per prevenirla e arginarla' alla Camera.

"Finalmente si riconosce che si tratta di un fenomeno reale, crescente e devastante, che il nostro ordinamento non può più rincorrere, ma deve saper governare. Puntiamo a costruire un sistema di tutela che oggi manca, attraverso una serie di misure, tra cui l’istituzione di un punto di contatto unico nazionale per le segnalazioni presso Agcom, con il coinvolgimento coordinato di Polizia Postale, Garante della Privacy e Procure, e il riconoscimento di ‘segnalatori attendibili’", ha spiegato.

"A questo si aggiungono la rimozione entro 30 minuti dei contenuti illeciti, la creazione di un Registro nazionale delle immagini non consensuali e l’introduzione di nuovi reati contro la diffusione di materiale generato o manipolato con IA, misure che rispondono con coraggio a una minaccia in continua evoluzione. A sostegno delle vittime arrivano anche patrocinio gratuito, supporto psicologico e un fondo da 10 milioni per la prevenzione, la formazione e la ricerca. La violenza digitale non è un effetto collaterale della modernità, ma una nuova frontiera della violenza di genere. Contrastarla è una battaglia per la democrazia”, ha aggiunto Morfino.