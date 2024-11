Violenza su donne: P.Chigi aderisce a campagna 'Orange the world'

Roma, 24 nov (Adnkronos) - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la presidenza del Consiglio dei ministri aderisce alla campagna internazionale di sensibilizzazione dell’Onu 'Orange the World', illuminando la facciata princ...