Visita di Stato dei reali di Spagna al Quirinale

Un’accoglienza solenne al Quirinale

I reali di Spagna, Re Filippo VI e la Regina Letizia, hanno ricevuto un’accoglienza calorosa al Quirinale durante la loro visita di Stato in Italia. L’evento ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accolto i sovrani nel cortile d’onore, dove i reparti militari erano schierati in onore della visita. Questo incontro rappresenta un momento significativo nelle relazioni tra Italia e Spagna, due nazioni unite da legami storici e culturali profondi.

Colloqui e incontri istituzionali

Dopo la cerimonia di benvenuto, i reali hanno partecipato a colloqui ufficiali con il Presidente Mattarella. Questi incontri sono stati focalizzati su temi di rilevanza internazionale, come la cooperazione economica, la sicurezza e le sfide globali attuali. La visita di Stato non è solo un’occasione per rafforzare i legami bilaterali, ma anche per discutere questioni di interesse comune che riguardano l’Unione Europea e il Mediterraneo.

Un programma ricco di eventi

Successivamente, Re Filippo VI si sposterà a Villa Doria Pamphili per una colazione con la premier Giorgia Meloni, un altro momento cruciale per approfondire le relazioni tra i due Paesi. Nel pomeriggio, il sovrano sarà presente a Montecitorio, dove avrà l’opportunità di incontrare i rappresentanti del Parlamento italiano. La giornata si concluderà con una cena di Stato al Quirinale, un evento che promette di essere un’importante occasione di networking e dialogo tra le due nazioni.