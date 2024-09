Vittima di stalking da mesi: "Ho cambiato il braccialetto 5 volte perché era difettoso".

Durante un'intervista a "Mattino Cinque News", Isella racconta di essere vittima di stalking da oltre un anno da un uomo sconosciuto che ha incontrato per caso in un supermercato. Nonostante abbia denunciato la situazione ai carabinieri, il braccialetto elettronico di tracciamento dell'aggressore, fornito dalle forze dell'ordine, si è guastato fino a cinque volte, creando situazioni di vulnerabilità. Nel frattempo, Isella ha ricevuto sostegno costante da amici e familiari. Il GPS del molestatore è stato sostituito cinque volte e il primo modello fornito era un obsoleto 2G, non idoneo per il 2024.

Il GPS collegato al braccialetto elettronico del molestatore è stato sostituito cinque volte poiché non era funzionale. Il primo modello fornito era persino un 2G, che ritengo obsoleto considerando che siamo nel 2024. In tal caso, è possibile che il segnale non raggiunga né me né le forze dell’ordine, o addirittura nessuno dei due. Devo riconoscere che le forze dell’ordine sono sempre state molto rapide nell’intervenire” ha concluso Isella.