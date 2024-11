Vladimir Luxuria contro Mike Morra (Escort Advisor): Si pubblicizzi lei sul sito! Anche i fuori onda pieni di tensione, gli incontri a pagamento fanno ancora discutere: perché?

“Ma perché non si pubblicizza lei sul suo sito?” questo il fendente lanciato da Vladimir Luxuria verso Mike Morra, fondatore e Ceo di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa. Lo studio di È Sempre Carta Bianca, talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, si è...

Lo studio di È Sempre Carta Bianca, talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, si è particolarmente animato durante una delle ultime puntate.

A dare manforte alla ex parlamentare, anche la senatrice 5 Stelle Alessandra Maiorino, e la conduttrice radiofonica Paola Perego.

Un parterre tutto al femminile quello che ha accolto, con una non celata tensione, la prima apparizione in diretta del fondatore di Escort Advisor, con un servizio di apertura che metteva il focus sul sito dal lui creato nel 2014.

Partecipazione quella di Morra molto apprezzata, invece, dalla presentatrice Berlinguer, riconoscendo in lui una voce autorevole oltre che unica, in quanto nessun rappresentante di siti di settore si è reso mai disponibile a dibattere sul tema in diretta televisiva.

Una puntata insomma ricca di contenuti e con una particolare commistione di temi per adulti, tra OnlyFans e sesso a pagamento, gli ospiti in studio hanno dibattuto sul tema, non risparmiandosi accese discussioni anche nei fuori onda e a diretta conclusa, con un confronto diretto Maiorino-Morra, lasciando intendere che il dibattito sul tema sia ancora aperto e da approfondire.

Questo lo dimostrano anche i dati di Escort Advisor: oltre 6 milioni di utenti unici mensili che effettuano ricerche sul portale, una raccolta media di circa 45.000 numeri di telefono di escort che si pubblicizzano sui siti di settore in tutta Italia e oltre 700.000 recensioni, raccolte dal 2014 ad oggi, scritte dagli utenti sulle esperienze vissute durante gli incontri.

Numeri confermati anche da Mike Morra: “In realtà negli ultimi 10 anni le recensioni hanno cambiato profondamente il settore, garantendo l’informazione e la sicurezza per i clienti delle escort. Anche il modo di pubblicizzarsi delle stesse è cambiato. Infatti la maggior parte cura la propria immagine e usa le recensioni come biglietto da visita e garanzia di qualità. Io questa la chiamo emancipazione e imprenditorialità”.

Ricordiamo come funziona il portale: il sito raccoglie ogni giorno tutti i numeri di telefono di escort presenti online sui principali siti di settore. Gli utenti possono cercare i numeri di telefono, proprio come in un motore di ricerca, leggere e scrivere recensioni sugli incontri. Le ricerche possono avvenire anche utilizzando i filtri e la mappa, per personalizzare la propria ricerca.

Le escort invece possono acquistare profili pubblicitari associati al numero di telefono indicizzato, proprio come avviene su siti come TripAdvisor o altri aggregatori di professionisti. Il profilo può essere arricchito con immagini, video, informazioni sui servizi e le condizioni che la escort pone per gli incontri (orari, come essere contattata, ecc ecc). La cosa interessante è che le escort possono rispondere alle recensioni degli utenti.