Milano, 7 nov. (askanews) – “Colgo l’opportunità per congratularmi nuovamente con Donald Trump per la sua vittoria chiara. Non vedo l’ora di lavorare con lui di nuovo per rafforzare il legame transtlantico”, ha dichiarato a margine del Vertice della Comunità Politica Europea a Budapest la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.