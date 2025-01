Sono state ritrovate le scatole nere dei velivoli coinvolti nell'incidente aereo di Washington: saranno utili per capire cosa è successo

Negli Stati Uniti d’America ci si interroga su come sia stato possibile un incidente aereo così grave come quello avvenuto ieri sui cieli di Washington. L’aeroplano dell’American Airlines e l’elicottero militare si sono scontrati vicino all’aeroporto nazionale Reagan. Le notizie sui passeggeri dell’aereo di linea sono terrificanti. La riscoperta delle scatole nere dei velivoli è importante per fare chiarezza sull’accaduto.

Washington, scontro tra aereo passeggeri e elicottero militare: ritrovate le scatole nere

I media americani riferiscono che le due scatole nere legate all’incidente l’aereo passeggeri e l’elicottero militare nei cieli di Washington sono state ritrovate. La scoperta è stata effettuata nelle score ore, nel cuore della notte italiana tra il 30 e il 31 gennaio. Ora, i dispositivi saranno analizzati per cercare di comprendere che cosa sia relmente successo. Pare che solo 24 ore prima, un altro jet che stava tentando di atterrare nello stessa aeroporto di Washington, ha dovuto effettuare un secondo avvicinamento dopo che un elicottero è apparso vicino alla sua rotta di volo. Dopo una veloce comunicazione, il peggio in quel caso era stato evitato.