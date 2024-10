Webuild, contratto stradale da 190mln di dollari in Florida

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Nuovo progetto stradale per il Gruppo , con la controllata Lane che si aggiudica un contratto da 190 milioni di dollari per realizzare il raccordo autostradale tra la Interstate 4 e la State Road 33 nella contea di Polk, in Florida. Lo annuncia il gruppo in una nota, segn...

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Nuovo progetto stradale per il Gruppo , con la controllata Lane che si aggiudica un contratto da 190 milioni di dollari per realizzare il raccordo autostradale tra la Interstate 4 e la State Road 33 nella contea di Polk, in Florida. Lo annuncia il gruppo in una nota, segnalando che il contratto “porta a oltre 1 miliardo di euro il valore dei nuovi contratti acquisiti e in corso di finalizzazione per Lane da inizio 2024. Il Nord America si conferma quindi un mercato strategico per il Gruppo, rappresentando al 30 giugno 2024 il 13% dei ricavi totali”.

Il nuovo contratto, aggiudicato dal Florida Department of Transportation (Fdot), prevede – spiega Webuild – la ricostruzione dell’attuale intersezione tra la I-4 e la Sr 33 nella città di Lakeland, con l’obiettivo di supportare l’incremento del traffico nell’area e integrare nella viabilità un futuro corridoio ferroviario lungo la I-4. Il Gruppo, con Lane, è attualmente impegnato nella realizzazione di una serie di progetti volti a garantire la modernizzazione e l’espansione del sistema infrastrutturale stradale negli Usa.