Webuild, Ferrari: "Successo del collocamento conferma significativo apprezzamento"

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Il successo del collocamento del nuovo bond di Webuild conferma il significativo apprezzamento, da parte della comunità finanziaria internazionale e nazionale, della strategia perseguita e dei profondi cambiamenti che Webuild ha affrontato negli ultimi anni''. Lo afferma Massimo Ferrari, General Manager del Gruppo, commentando la nuova emissione obbligazionaria, di 500 milioni di euro con scadenza 5 anni, che ''segue gli straordinari risultati del gruppo, che negli ultimi anni ha visto raddoppiare il proprio portafoglio ordini, migliorandone la qualità, e che ha mantenuto contestualmente una solida posizione di cassa netta e ridotto la leva finanziaria''.

''Il gruppo oggi, dopo l’intensa attività di de-risking svolta nel recente passato e grazie alle innumerevoli misure poste in essere per un continuo miglioramento della generazione di cassa, è ben posizionato per il raggiungimento dei target fissati per il 2024'', sottolinea Ferrari. ''Continueremo a mobilitare tutte le risorse e le energie per garantire salute e sicurezza sul lavoro, sostenibilità delle infrastrutture e generazione di cassa a beneficio di tutti gli stakeholder, quali presupposti fondamentali per continuare il processo di crescita nostro e del settore, in collaborazione con tutta la filiera”.