Welfare day, il 19 marzo in arrivo la IV edizione

Roma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Il 19 marzo è in arrivo la IV edizione del Welfare day, l’appuntamento dedicato al welfare development, in collaborazione con Pluxee Italia, azienda leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell’engagement dei dipendenti. Da quattro edizioni il Welfare day rappresenta un momento di confronto qualificato sui temi del well-being organizzativo, dell’integrazione dei benefit nella people strategy e delle politiche di engagement e inclusione lavorativa.

Un’occasione per interrogarsi non solo sugli strumenti, ma sulla loro coerenza strategica e sull’impatto reale nelle organizzazioni. L’evento potrà essere seguito in Live Streaming su www.comunicazioneitaliana.tv a partire dalle 9:30 e si conferma un punto di riferimento per il settore.

Ad aprire la giornata sarà il talk show 'Wellbeing & corporate strategy' dal titolo 'Il benessere come leva strategica: dalla teoria alla pratica aziendale'. Il confronto metterà al centro temi come la misurazione dell’impatto, il rischio di iniziative frammentate o simboliche e la necessità di costruire un ecosistema coerente di processi e strumenti capaci di migliorare la vita delle persone e rafforzare la resilienza organizzativa.

Seguirà il keynote speech a cura di Anna Maria Mazzini e Tommaso Palermo – rispettivamente marketing & product director e managing director di Pluxee Italia – che presenteranno i risultati di una ricerca inedita sul welfare aziendale che metterà in relazione decisioni organizzative, comportamenti delle persone e impatti concreti per le aziende. Un’analisi data-driven che incrocia il punto di vista delle imprese – investimenti, obiettivi, ritorni – con quello delle persone, approfondendo aspettative, differenze generazionali e ruolo del welfare rispetto alle altre leve del lavoro.

La mattinata proseguirà con il talk show 'Welfare inclusivo: equità, personalizzazione, diversità', dedicato all’evoluzione del welfare da pacchetto standardizzato a sistema capace di intercettare bisogni differenti, spesso meno visibili: discontinuità lavorativa, difficoltà di conciliazione, esigenze specifiche legate ai diversi momenti di vita e di carriera. Spazio poi a un momento di profilo internazionale con l’exclusive interview a Carine Vitu, hr vp Europe, Middle East, Asia & Africa di Pluxee, che offrirà uno sguardo comparato su trend, innovazioni e sulle priorità hr nei diversi contesti geografici.

Chiuderà la sessione plenaria il talk show 'Benefit & engagement-La nuova dimensione dell’engagement e la ricerca di senso nel lavoro', che approfondirà il ruolo del welfare come leva concreta per rafforzare il legame tra persone e organizzazioni, non solo in termini di attrattività e retention ma anche di sostenibilità della relazione lavorativa nel tempo. Nel pomeriggio l’evento entrerà in una dimensione più operativa con due Tavoli Tematici a porte chiuse. Il primo sarà dedicato al tema della comunicazione interna del welfare, con un focus su strumenti e linguaggi per renderlo realmente comprensibile, utilizzato e percepito come rilevante; il secondo approfondirà il ruolo del welfare nelle strategie di talent attraction, interrogandosi su come mantenerne la forza distintiva in un mercato del lavoro sempre più competitivo".

Parteciperanno alla giornata numerosi hr leader di importanti realtà italiane e internazionali, tra cui Capgemini, Inps, Nokia, Avio, Gruppo BCC Iccrea, Fondazione Telethon, Rina, Aeroporto di Bologna, Sara Assicurazioni e Tinexta Infocert. Il Welfare day sarà trasmesso in live streaming su www.comunicazioneitaliana.TV. E' ancora possibile registrarsi all’indirizzo: https://comunicazioneitaliana.it/eventi/welfare-day-26#partecipa.