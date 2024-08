West Nile, secondo decesso in provincia di Modena: morto 67enne con patologie

Secondo decesso avvenuto in provincia di Modena a causa del virus West Nile. La vittima è un uomo di 67 anni che presentava patologie croniche preesistenti.

Dall’inizio del 2024 sono stati confermati 30 casi di malattia neuroinvasiva da virus West Nile nel territorio modenese. Purtroppo si è registrato anche il secondo decesso nella provincia. Si tratta di un uomo di 67 anni che presentava patologie croniche preesistenti. Con il maltempo che ha colpito la provincia, l’Azienda USL di Modena ha ricordato alla popolazione l’importanza di proteggersi dalle punture di zanzare, come misura preventiva fondamentale per contrastare la diffusione del virus West Nile.

In tutta la Regione Emilia-Romagna è stato innalzato il livello di rischio e per questo si richiede una serie di azioni straordinarie di monitoraggio e prevenzione. Particolare attenzione nei luoghi dove ci sono persone a rischio, come strutture socio-assistenziali e ospedali. In queste strutture si chiede di effettuare trattamenti disinfestanti con cadenza settimanale fino al 30 settembre. Interventi previsti anche negli spazi verdi. Lo stesso piano regionale Arbovirosi raccomanda a tutti i Comuni emiliano-romagnoli, tra le altre cose, di continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale di competenza attuando turni di distribuzione dei larvicidi ogni 15 giorni fino al 30 settembre e di intensificare le attività di controllo e gli interventi preventivi.

Le azioni dei cittadini sono fondamentali per limitare la diffusione del virus West Nile. In caso di pioggia abbondante è importante ripetere i trattamenti larvicidi dei tombini e in tutti i depositi permanenti di acqua. Si può ridurre la proliferazione delle zanzare nella propria abitazione con semplici ma efficaci comportamenti, ovvero eliminare i ristagni di acqua nei sottovasi, contenitori e giochi per bambini, tenere puliti i giardini, tagliare regolarmente l’erba, usare zanzariere, zampironi e proteggere la propria pelle.