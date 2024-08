Olbia, yacht in fiamme davanti alle Saline: momenti di paura per i bagnanti

Yacht in fiamme davanti alle Saline: paura a Olbia

Sabato 10 agosto le fiamme hanno avvolto uno yacht di circa 40 metri, chiamato Atina, ancorato davanti alla spiaggia delle Saline, sulla costa sud del golfo di Olbia. L’incendio è scoppiato alle 19 e sono stati momenti di grande paura sia per i passeggeri, tutti di nazionalità turca, che per i bagnanti, che hanno girato qualche video da condividere sui social, che mostra una colonna di fumo visibile per interi chilometri.

Olbia, yacht in fiamme: non ci sono feriti

8 dei 16 passeggeri si sono subito tuffati in mare, al largo della spiaggia delle Saline. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Olbia, che hanno raggiunto l’imbarcazione grazie alle motovedette della Guardia Costiera. La Sala operativa del Comando ha inviato una squadra di sommozzatori e una barca dal nucleo nautico di Porto Torres. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti o dispersi.