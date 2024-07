Avvistato a Capri il “Flying Fox”, yacht di Jeff Bezos, uno dei più costosi al mondo. Lusso estremo e comfort per l’imbarcazione da oltre mezzo miliardo di dollari.

A Capri è stato avvistato il “Flying Fox”, uno degli yacht più costosi al mondo, ipoteticamente appartenente al miliardario fondatore di Amazon, Jeff Bezos.

Capri, lo yacht più costoso al mondo: è di Jeff Bezos

Sebbene Bezos non abbia mai confermato la proprietà, è stato più volte visto trascorrere le vacanze in Italia. Il costo di questa lussuosa imbarcazione? Oltre mezzo miliardo di dollari.

Il “Flying Fox” è stato costruito nel 2019 nei rinomati cantieri tedeschi Lurssen di Brema. Il design degli interni e degli esterni è stato curato da due celebri studi di progettazione: Espen Øeino di Montecarlo e Mark Berryman di Lymington, Regno Unito. A bordo di questo yacht, si trovano 11 mini-appartamenti, capaci di ospitare fino a 25 persone, assistite da un equipaggio di 54 membri.

Avvistato a Capri lo yacht più costoso al mondo: è di Jeff Bezos

Tra le numerose comodità, il “Flying Fox” vanta una piscina, una Spa di 400 metri quadrati, tre cucine, quattro moto d’acqua e un tender, un’altra imbarcazione di supporto che da sola costa quasi 50 milioni di dollari, ovvero il 10% dell’intero yacht.

Nell’agosto del 2021, il “Flying Fox” è stato avvistato al largo della costa palermitana, prima alle Isole Eolie e poi a Balestrate. In quei giorni, Jeff Bezos si trovava in vacanza proprio in Sicilia, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla sua proprietà dell’imbarcazione. Una serie di indizi sembra indicare che il lussuoso panfilo appartenga effettivamente al fondatore di Amazon.