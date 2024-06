Estate 2024, rincari maxi in autostrada: 7 euro per un panino, 3 per l'acqua

Previsti gravi rincari in autostrada nell'estate 2024: conto salato per i viaggiatori che decidono di fermarsi in autogrill

L’ultima indagine ‘Altroconsumo’, effettuata in 22 aree di servizio tra le autostrade di Milano, Napoli, Roma e Venezia, ha rivelato i rincari nelle aree di servizio nell’Estate 2024.

L’aumento dei prezzi negli autogrill

Chi vuole fare il classico spuntino veloce, nelle aree di sosta, deve considerare il prezzo medio di un panino che si attesta a circa 7 euro, contro i 4,20 euro di un normale bar. Stessa situazione per chi decide di fare una sosta per la colazione: per un cappuccino bisogna mettere in conto in media 1,84 euro, rispetto ad 1,35 euro per il caffè, mentre per una brioche 1,72 euro.

In previsione delle temperature estive, la spesa più frequente è l’acqua: naturale o frizzante, nelle aree di servizio, costa in media oltre 3 euro al litro, contro lo 0,67 euro al litro del supermercato.

Nell’analisi di Altroconsumo sono state prese in considerazione anche le bibite gassate e i prodotti, presenti in diversi formati dai 500 ai 330ml, costano circa 8 euro al litro.

Altri rincari previsti nelle prossime vacanze estive

Oltre ad esserci rincari nelle aree di servizio, secondo dati recenti di Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), quest’anno le vacanze saranno molto più care: costeranno in media tra il 15% e il 20% in più rispetto al 2023.

Nel confronto tra le tariffe per il mese di agosto disponibili al momento sui siti specializzati, la spesa minima per le 37 località di mare monitorate sale mediamente del 19,6%.

Dal 1° luglio scatta anche l’aumento del canone base di Telepass, che passerà dagli attuali 1,83 a 3,90 euro al mese: un balzo del +113%..