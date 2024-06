Estate 2024, aumenti in vista per gli italiani: rincari su sdraio, lettini e pedalò

Secondo Federconsumatori per questa estate 2024 rispetto allo scorso anno, le famiglie italiane spenderanno il 5% in più, aumenti e rincari previsti per sdraio, lettini e pedalò

Quest’estate, le famiglie italiane si preparano a spendere circa il 5% in più rispetto allo scorso anno. Secondo Federconsumatori, più di 15 milioni di italiani che partiranno a giugno affronteranno maggiorazioni significative nei centri estivi, con costi crescenti per lettini (+8%), sdraio (+7%) e soprattutto per il noleggio di pedalò, sup e canoe (+10%).

Tuttavia, c’è una buona notizia per chi preferisce gli abbonamenti stagionali: il costo complessivo per ombrellone, lettino e sdraio è in calo del 2%, stabilendosi a meno di 2.100 euro. La stretta economica, accentuata dai rincari generalizzati nei viaggi e nei trasporti, spinge molti a optare per soluzioni più economiche come formule “happy hour” o mezza giornata, con costi ridotti fino alla metà. Altri risparmi si possono ottenere tramite app che consentono di condividere attrezzature a prezzi scontati quando non sono in uso.

Tra le novità di quest’anno ci sono i pacchetti “all inclusive” che combinano spiaggia, pranzo, aperitivo e noleggio di canoe o sup, con tariffe che variano da 35 a 50 euro a seconda delle opzioni scelte. Sono disponibili anche servizi di benessere come yoga in spiaggia, massaggi e accesso a vasche idromassaggio, anche se i costi di questi servizi sono in aumento (+14% per l’accesso alla dog area e +11% per i massaggi).