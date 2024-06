Nuova ondata di caldo in arrivo: esplode l'estate con sbalzi termici estremi

L'Anticiclone africano dall'Algeria rimonta verso l'Italia: nuova ondata di caldo in arrivo con temperature in aumento

Il maltempo violento e continuo, da domenica su Nord e parte del Centro, si allontana definitivamente verso la Croazia: è in arrivo una nuova ondata di caldo con l’Anticiclone africano dall’Algeria che rimonta verso l’Italia, le temperature saliranno fino a 42°C.

Ondata di caldo in Italia

Da domani, venerdì 28 giugno, le temperature saliranno fino a 42°C in Sicilia, fino a 35-36°C anche al Centro (Firenze e Roma) con picchi di 34°C al Nord.

Tornerà il sole anche al Nord, salvo modesti addensamenti sul Triveneto nel weekend: sui rilievi dolomitici si assisterà a brevi rovesci specie nelle ore più calde della giornata.

Le temperature massime saliranno fino a 35°C sulle Isole Maggiori, 33°C in Puglia, 31-32°C anche al Centro-Nord. Sono previste massime fino a 38°C tra Sardegna e Sicilia, 35°C in Puglia e Campania, 34°C afosi in val Padana.

La preoccupazione degli esperti: città da bollino giallo

Sarà soprattutto durante il weekend che l’Italia vivrà un momento al quale prestare molta attenzione, con temperature da record: al Centro-Sud le temperature diverranno nuovamente africane, al Nord arriveranno altre piogge forti e pericolose.

Nella giornata di domani è previsto bollino giallo in 15 città delle 27 monitorate dal bollettino, sulle ondate di calore del ministero della Salute: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Bollino giallo con livello di allerta 1 indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore con condizioni a rischio per la salute.