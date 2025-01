Nei mes di campagna elettorale negli Stati Uniti d’America, è storia nota, Donald Trump ha pujntato molto su quello che sarebbe stato il suo programma in politica estera qualora sarebbe tornato alla Casa Bianca. In particolare, il tycoon ha fatto continui riferimenti alle due guerre che stanno sconvolgendo il mondo: quella in Medio Oriente e quella in Est Europa. Secondo Donald Trump, con lui alla guida degli Usa, nessuno dei due conflitti avrebbe avuto una lunga vita davanti.

Zelensky sull’elezione di Trump: le parole del leader di Kiev

Ed effettivamente, gli elettori americani hanno scelto di dare fiducia ancora una volta al rappresentante dei repubblicani. Donald Trump ha vinto le elezioni contro Kamala Harris ed è pronto a fare ritorno nello studio ovale. Adesso, però, tutto il mondo aspetta le sue mosse in merito a quanto aveva promesso: fermare la guerra. In particolare, Trump si era molto esposto sul conflitto in Ucraina, spiegando più volte che avrebbe senza dubbio fermato Putin. Sulla questione, anche nelle scorse ore, è tonrato ad esprimersi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky sull’elezione di Trump: “Imprevedibile, può fermare Putin”

“Donald Trump è molto forte e imprevedibile” – ha dichiarato Zelensky – “Io credo che possa essere decisivo per questa guerra. Credo che possa fermare Putin e che possa effettivamente far terminare il conflitto“.