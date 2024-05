Volodymyr Zelensky vola a Stoccolma per il terzo vertice con i Paesi nordici

Per la terza volta il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si incontrerà con i Paesi nordici per dare vita a nuovi accordi sulla sicurezza. Questa volta il vertice si terrà in Svezia, più precisamente nella capitale Stoccolma, dove avrà modo di parlare con i leader politici della Finlandia, Norvegia, Danimarca, Islanda e, ovviamente, Svezia.

Zelensky incontra i leader dei Paesi nordici

L’incontro deve ancora svolgersi, ma è già noto che Volodymyr Zelensky si vedrà con il primo ministro svedese Ulf Kristersson, il presidente finlandese Alexander Stubb, il primo ministro danese Mette Frederiksen, il primo ministro norvegese Jonas Har Stere e infine il primo ministro islandese Bjarni Benediktsson.

Il presidente dell’Ucraina ha anche tenuto a sottolineare come il vertice odierno servirà a rafforzare il paese attraverso il sostegno dei Paesi nordici, che già da tempo hanno mostrato una certa preoccupazione per l’avanzata della Russia nel territorio ucraino.