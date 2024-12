18enne difende l'amico e viene picchiato: arrestati 6 ragazzi

Un gruppo di sei ragazzi ha accerchiato e malmenato con calci e pugni un 18enne di Sorrento. Il ragazzo era intervenuto per aiutare un suo amico, che a sua volta era stato minacciato dai giovani a seguito di una lite avvenuta per futili motivi. A qualche settimana di distanza dall’accaduto, sono state eseguite le misure cautelari a carico degli aggressori.

Sorrento, 18enne difende un amico: picchiato da sei giovani

Hanno tutti dai 18 ai 20 anni i ragazzi che si sono resi protagonisti del tremendo pestaggio ai danni di un loro coetaneo fra le strade di Sorrento. I fatti risalgono al 16 dello scorso mese di ottobre, il giorno in cui il 18enne in questione era stato picchiato a calci e pugni dal gruppo. Un amico del ragazzo aveva accompagnato a casa l’ex fidanzata di un membro del gruppo e per questo era stato minacciato dai sei. Il giovane era intervenuto in suo soccorso, e per questo motivo era stato aggredito, finendo in ospedale con una prognosi di 4 mesi. Oggi sono state eseguite le misure cautelari a carico dei ragazzi (arresti domiciliari) tutti denunciati dai genitori della vittima.