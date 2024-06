2 giugno: Mattarella, 'da prefetti tutela libertà cittadini e garanzia diritto a manifestare'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - L'azione che i prefetti svolgono "nella ricerca dell’interesse generale e per rinvenire adeguate soluzioni ai problemi delle comunità" va "dagli spazi di mediazione per la tutela dell’occupazione e per il superamento dei conflitti soc...

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – L'azione che i prefetti svolgono "nella ricerca dell’interesse generale e per rinvenire adeguate soluzioni ai problemi delle comunità" va "dagli spazi di mediazione per la tutela dell’occupazione e per il superamento dei conflitti sociali, alla cura, con le amministrazioni locali, delle fasce più deboli della popolazione, a percorsi efficaci di accoglienza e di integrazione dei migranti, si tratta di un lavoro prezioso a favore dell’unità del Paese e della sua coesione. Vale per la tutela delle libertà dei cittadini nello svolgersi della vita quotidiana, per lo sviluppo di efficaci cornici di sicurezza per territori sempre più sicuri e vivibili. Vale per la garanzia dell’esercizio del diritto di riunione e manifestazione". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti per il 2 giugno.