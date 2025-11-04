4 novembre: Gasparri (Fi), 'onore alle Forze Armate, onore all’Italia unita'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Oggi celebriamo la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, che grazie a una mia proposta di legge è stata nuovamente istituita nella data del 4 novembre, come da tradizione storica del nostro Paese. È una ricorrenza doverosa, pe...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Oggi celebriamo la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, che grazie a una mia proposta di legge è stata nuovamente istituita nella data del 4 novembre, come da tradizione storica del nostro Paese. È una ricorrenza doverosa, per onorare le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, con coraggio e dedizione, garantiscono la sicurezza e la libertà di tutti gli italiani.

Troppo spesso assistiamo a episodi di aggressioni e violenze verso chi indossa una divisa, una deriva inaccettabile, che va stroncata con fermezza". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Le nostre Forze Armate meritano più tutele, più risorse e più ringraziamenti, perché il loro impegno rappresenta uno dei pilastri della nostra democrazia. Noi siamo e saremo sempre al fianco di chi serve l’Italia, in patria e all’estero, con onore e spirito di sacrificio. Onore alle Forze Armate, onore all’Italia unita", conclude.