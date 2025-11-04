4 novembre: Pucciarelli (Lega), 'viva le Forze Armate, viva l’esercito italiano'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Viva le Forze Armate, viva l’esercito italiano. Oggi si celebra una giornata importante per la nostra Repubblica: riconosciamo il sacrificio di tante donne e uomini che ogni giorno lavorano per la nostra Difesa. Abbiamo voluto ripristinare questa festa del 4 novembre, con l’approvazione di un nostro disegno di legge, proprio per ricordare il sacrificio di chi svolge un ruolo fondamentale per la comunità, affinché lo riconoscano anche le nuove generazioni”.
Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Difesa.