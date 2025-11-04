4 novembre: Schlein, 'grazie agli uomini e alle donne delle Forze Armate'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Oggi, Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, ricordiamo con gratitudine chi ha sacrificato la sua vita per il nostro Paese e vogliamo ringraziare gli uomini e le donne delle Forze Armate che ogni giorno, in Italia e all’estero, garantisc...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Oggi, Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, ricordiamo con gratitudine chi ha sacrificato la sua vita per il nostro Paese e vogliamo ringraziare gli uomini e le donne delle Forze Armate che ogni giorno, in Italia e all’estero, garantiscono la nostra sicurezza e contribuiscono alla stabilità e al rispetto del diritto internazionale nei diversi luoghi di crisi in cui sono impegnati, con grande professionalità e competenza".

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.