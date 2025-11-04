4 novembre: Serracchiani (Pd), 'è simbolo di pace e unità in sicurezza'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Nei momenti d’incertezza l’Italia è più forte quando sa essere fedele ai valori fondativi della pace nella sicurezza. Le lotte per l’Unità, l’indipendenza e la Liberazione nazionale sono un percorso coerente e spesso trag...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Nei momenti d’incertezza l’Italia è più forte quando sa essere fedele ai valori fondativi della pace nella sicurezza. Le lotte per l’Unità, l’indipendenza e la Liberazione nazionale sono un percorso coerente e spesso tragico che oggi si compie nel destino dell’Europa unita e democratica. In ogni fase del nostro riscatto furono protagoniste le Forze Armate, che oggi nuovamente ringraziamo per i molti sacrifici, per la fedeltà alla Repubblica e per la determinazione che esprimono anche negli attuali frangenti”.

Così la deputata e componente della segreteria nazionale del Pd Debora Serracchiani, nel giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.