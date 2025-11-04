4 novembre: Trancassini (FdI), 'doveroso riconoscere impegno Forze Armate'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Il 4 novembre ci richiama al valore dell’unità nazionale e al sacrificio di chi, con dedizione e coraggio, serve ogni giorno la Patria. In questa giornata è doveroso riconoscere l’importanza del loro operato a difesa della sicurezza tanto ne...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Il 4 novembre ci richiama al valore dell’unità nazionale e al sacrificio di chi, con dedizione e coraggio, serve ogni giorno la Patria. In questa giornata è doveroso riconoscere l’importanza del loro operato a difesa della sicurezza tanto nelle nostre comunità, quanto in quegli scenari internazionali che presentano condizioni politiche e sociali di grande complessità.

Le donne e gli uomini delle Forze Armate rappresentano un esempio di lealtà e impegno al servizio dell’Italia. A chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere va la nostra più profonda riconoscenza". Così in una nota Paolo Trancassini, questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia.