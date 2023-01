5 modi per rinnovare la casa spendendo poco

Rinnovare casa è un’operazione che i proprietari della stessa devono, presto o tardi, compiere per rivalutarla da un punto di vista economico o comunque cambiare gli interni al fine di migliorare la qualità abitativa dell’immobile. A dispetto di quanto si possa credere però, non sono necessari grossi budget e tutta la procedura può essere portata a termine senza investire in maniera consistente se si hanno le giuste conoscenze e un po’ di sana inventiva.

Ecco alcune delle migliori idee per rinnovare casa spendendo poco, magari scegliendo anche oggetti nuovi per migliorare le caratteristiche di ogni stanza con decluttering o cambiamento dei mobili.

Per le operazioni di rinnovamento che riguardano elettrodomestici o altri prodotti, nel sito di guidario.it sono disponibili parecchie informazioni circa strumenti ideali per rinnovare la casa e il giardino spendendo poco, ma garantendosi sempre il meglio che il mercato ha da offrire.

Riorganizzare l’arredamento

Molto spesso non serve spendere dei soldi per riprogettare l’interno di casa, ma basta semplicemente spostare i mobili per donare ad ogni sala un aspetto nuovo. In questo modo è possibile riorganizzare la casa senza spendere un centesimo. Non è raro il caso di persone che provano questo metodo e restano stupefatte di quanto questo sia funzionale, conveniente e soddisfacente. Ad esempio, è possibile spostare le poltrone e metterle nel centro della stanza per raggruppare i complementi d’arredo liberando spazio nelle pareti, permettendo quindi di rendere più grande il locale. Allo stesso modo, spostare l’arredamento da una stanza all’altra è una buona idea.

Usare la vernice

Per rinnovare la casa spendendo poco è possibile anche fare un po’ di makeover alle pareti. Si tratta di un procedimento che richiede un po’ di tempo e quindi può essere una buona idea organizzare l’attività nel fine settimana, magari con una persona cara, in modo da condividere l’esperienza. Non serve comprare delle lattine di vernice nuova, ma è possibile utilizzare quelle che si possiedono già. Colorando le pareti – oppure i mobili – è possibile rinnovare la casa spendendo poco, dando agli ambienti un tocco di novità interessante. Non c’è limite alle variazioni che è possibile fare: dalle tinte integrali alle decorazioni con strisce o motivi su pareti e arredamento.

Fare ordine e decluttering

Uno dei problemi molto frequenti fra i proprietari di casa è il disordine e la presenza di tanti oggetti inutili o inutilizzati all’interno delle stanze che, purtroppo, non permettono di godere a pieno della casa. Abituarsi a vivere nel disordine quotidiano è, purtroppo, molto semplice e si arriva facilmente a non avere più problemi con questa situazione. Il decluttering è quella piccola pratica che può essere utilizzata per rinnovare casa senza muovere di una virgola l’arredamento, perché basta semplicemente raccogliere tutti gli oggetti di cui non si ha più utilità e disfarsene. Vendendo questi oggetti, anzi, è anche possibile ricavare del denaro.

Mettere in mostra degli oggetti

Per gli amanti del collezionismo, o per chi possiede qualche gingillo di valore, rinnovare casa spendendo poco è ancora più facile. Chi possiede delle collezioni particolari – ad esempio fumetti, libri, statuine o collezione di dischi – può provare a ricavare spazio da comodini o mobili per esporli in bella vista. Raggruppando in libreria questi oggetti è possibile creare delle aree tematiche all’interno dell’appartamento e conseguire anche un interessante effetto che può sorprendere gli ospiti e rendere la casa più nuova. Utilizzando questa tecnica insieme al decluttering, il rinnovamento di casa è garantito.

Abbellire casa con piante ornamentali

In ultimo, è possibile introdurre nel contesto dell’arredamento delle piantine o altri oggetti che permettano alla casa di spiccare di un verde naturale.

Esistono, infatti, delle bellissime piante ornamentali come le piante grasse succulente che sono in grado di rivitalizzare gli interni spendendo poco. Chi è particolarmente appassionato, inoltre, potrà raggruppare tutti i vasi o le piantine in un unico luogo, creando un angolo accogliente dove respirare la natura.