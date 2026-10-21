Milano raccoglie 500 militari, registra centinaia di fermati e ascolta le dure parole di Salvini e Sala sul nuovo fenomeno di violenza.

Il 21 ottobre 2026 la Prefettura di Milano ha ospitato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza durante il quale il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il vicepremier Matteo Salvini hanno confermato l’invio di 500 militari in città.

La riunione si è tenuta a seguito degli scontri e dei saccheggi avvenuti nel centro cittadino nel corso del fine settimana, evento che ha spinto le istituzioni a coordinare un piano di intervento con i vertici delle forze di polizia.

Perché la decisione è stata presa

La misura è stata motivata dalla necessità di ristabilire ordine e sicurezza dopo episodi che hanno generato preoccupazione tra commercianti e residenti. Il sindaco Giuseppe Sala ha partecipato al tavolo e ha espresso timori per il prossimo sabato, chiedendo un equilibrio tra repressione e normalità della vita cittadina.

Nel weekend le forze dell’ordine avevano effettuato 343 controlli che avevano portato a 50 arresti; in giorni immediatamente successivi sono stati registrati ulteriori interventi con 32 arresti, di cui 23 minorenni. Questi numeri hanno accelerato le decisioni adottate in Prefettura.

Quali compiti avranno i militari e quali strumenti verranno impiegati

Il ministro Matteo Piantedosi ha precisato che i 500 militari avranno una maggiore libertà di movimento rispetto all’impiego tradizionale in altre aree del paese, per consentire spostamenti rapidi sia nelle zone centrali sia nelle periferie colpite dai saccheggi.

Il prefetto Claudio Sgaraglia ha spiegato che l’uso di droni e di altre tecnologie di sorveglianza supporterà il lavoro delle truppe, fornendo un “occhio in più” per monitorare gli spostamenti dei gruppi coinvolti negli episodi di vandalismo.

Il ministro della Difesa aveva indicato la necessità di un provvedimento che autorizzasse i militari ad agire in supporto a Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza per un periodo limitato; tale quadro normativo è stato discusso come priorità per dare un mandato operativo alle truppe.

Dichiarazioni e valutazioni politiche

Matteo Salvini ha escluso il coinvolgimento di regie esterne, sostenendo che si è trattato di giovani mossi da intenzioni di furto: ha detto che gli obiettivi sono stati oggetti di valore come scarpe, abbigliamento firmato e telefonini da 1.700 euro e ha collegato i provvedimenti adottati anche a misure rivolte alla responsabilità dei genitori, invitandoli a “pagare le conseguenze” con il decreto approvato il giorno precedente.

Il capo della Polizia Vittorio Pisani e i vertici delle forze di polizia hanno partecipato al comitato, illustrando il coordinamento operativo con le pattuglie di strada e le attività investigative in corso per identificare i responsabili dei saccheggi e dei danneggiamenti.

Impatto sui commercianti e reazioni della città

I commercianti del centro avevano abbassato le serrande per timore di nuovi assalti e le associazioni di categoria avevano segnalato un aumento delle disdette e delle perdite di fatturato. Stime preliminari avevano indicato danni economici complessivi tra mezzo milione e oltre un milione di euro, con effetti sulle prenotazioni turistiche e sull’immagine della città.

Il sindaco Giuseppe Sala ha visitato gli esercizi danneggiati, ha espresso solidarietà ai negozianti e ha ribadito il sostegno all’arrivo dei 500 militari come componente dinamica del controllo pubblico, pur richiedendo di evitare una chiusura generalizzata del tessuto commerciale.

Le autorità hanno segnalato messaggi circolati tra i giovani con appuntamenti per manifestazioni in centro; nella giornata del 19 ottobre un annuncio di mobilitazione non aveva tuttavia prodotto saccheggi generalizzati, con tensioni circoscritte in occasione di un presidio politico in Via Vittorio Emanuele vicino a Piazza Duomo.

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026