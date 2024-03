8 marzo: Bonfrisco (Lega), 'vicinanza a Ceccardi dopo attacchi e polemiche'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Gli attacchi e le polemiche per l’iniziativa a favore dei diritti delle donne islamiche a Roma, promossa dalla collega europarlamentare Susanna Ceccardi, sono strumentali alle peggiore ideologie di disuguaglianza delle donne e delle ragazze nel mondo. Per ques...

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Gli attacchi e le polemiche per l’iniziativa a favore dei diritti delle donne islamiche a Roma, promossa dalla collega europarlamentare Susanna Ceccardi, sono strumentali alle peggiore ideologie di disuguaglianza delle donne e delle ragazze nel mondo. Per questo motivo, le esprimo vicinanza e condivisione. Oggi è la Giornata internazionale della Donna e certe aggressioni verbali lasciano ancora più perplessi". Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega – Gruppo Identità e Democrazia, componente della Commissione per gli Affari esteri, della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa.

"Rispetto tra le diverse culture, come è stato chiesto dal Consiglio degli ambasciatori arabi, non significa che in Europa possa essere imposto il velo alle donne e siano oppressi i diritti delle donne nel Mondo. La libertà delle donne e delle ragazze è un valore universale che non è soggetto a nessuna declinazione, sia essa culturale, storica o religiosa", conclude.