8 marzo: Bonino, 'uomini scendano in piazza contro violenze, Francia sempre avanti'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Vorrei che scendessero in piazza gli uomini contro la violenza sulle donne". Lo ha affermato Emma Bonino in un’intervista a Rainews24 in occasione dell’8 marzo. Commentando l'inserimento nella Costituzione francese del diritto all'aborto, &...