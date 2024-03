8 marzo: Matone (Lega), 'scritte manifesti Lega coperte da sedicenti manifestanti'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Grave che a Roma le sedicenti manifestanti per i diritti delle donne decidano di coprire le scritte dei manifesti della Lega con cui si ricorda che le donne musulmane in Italia hanno pari diritti dei loro mariti. In una giornata in cui si celebrano i diritti di tutt...

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Grave che a Roma le sedicenti manifestanti per i diritti delle donne decidano di coprire le scritte dei manifesti della Lega con cui si ricorda che le donne musulmane in Italia hanno pari diritti dei loro mariti. In una giornata in cui si celebrano i diritti di tutte le donne, alcune di queste operano distinzioni ideologiche che certamente non contrastano quei divari che invece vanno ridotti tutti i giorni". Così Simonetta Matone, deputato della Lega.

"Di assurdo c’è solo chi, sotto la bandiera dell’attivismo, decide di operare dei distinguo che altro non fanno che emarginare. Una occasione persa, l’ennesima, che arriva dopo la mancata partecipazione di Non una di Meno all’evento per non dimenticare la strage di donne ebree e israeliane dello scorso 7 ottobre che si è svolto ieri. Un pessimo spettacolo di certe donne contro le donne stesse”, conclude.