8 marzo: Stefani (Lega), 'attiviste trasformano corteo in attacco a donne'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Nel giorno in cui si celebrano i nostri diritti, le militanti di Non Una di Meno trasformano un corteo a Roma in un attacco alle donne. Ci chiediamo quale sia il concetto di femminismo di certe sedicenti attiviste dal momento che hanno imbrattato i manifesti della Lega che denunciano la sottomissione delle donne in certe culture, difendendo per esempio le donne islamiche: non sono donne anche loro? La difesa dei diritti non dovrebbe avere colore politico e certe iniziative violente non sono per niente edificanti". Così la senatrice della Lega Erika Stefani.