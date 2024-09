A causa dell'allerta gialla prevista per domani nelle Marche, le istituzioni scolastiche di Ancona rimarranno inaccessibili.

A causa del maltempo che ha causato piogge e inondazioni, le scuole, i parchi pubblici e i cimiteri di Ancona resteranno chiusi domani. La decisione è stata presa dal Comune, nonostante l'allerta meteo si attenuerà da arancione a giallo. A Senigallia, le scuole riapriranno. Alcuni tratti stradali ad Ancona rimangono chiusi, mentre il Comune ha messo in allerta alcune imprese per sgombrare le strade. Non ci sono attualmente evacuati in città.

Le scuole di Ancona resteranno chiuse anche domani, così come i parchi pubblici e i cimiteri, a causa del brutto tempo che ha provocato piogge e inondazioni in tutta la regione delle Marche, in particolare nell’area di Ancona. Questa decisione è stata presa dal Comune, come riportato dall’ANSA da Giovanni Zinni, vice sindaco e assessore alla Protezione Civile. Nonostante l’allerta meteo arancione di oggi nelle Marche si attenuerà in giallo domani, le scuole resteranno chiuse a scopo precauzionale, aspettando ulteriori piogge e disagi. A differenza di Ancona, a Senigallia, dove le scuole sono rimaste chiuse oggi, domani riapriranno. Secondo il vice sindaco, la situazione sta migliorando significativamente e stanno lavorando duramente per tornare alla normalità, anche se alcune aree rimangono ancora chiuse. Alcuni tratti stradali, tra la Baraccola di Ancona e l’Aspio, sono ancora off limits. Tra quelli, quello che va dalla rotonda di accesso all’uscita di Ancona Sud (ora aperto e accessibile dopo una temporanea chiusura) alla rotonda davanti all’Ikea, e un altro tratto di via Primo Maggio, precedentemente totalmente chiuso e ora riaperto, tra il cinema e la strada verso l’A14: in questa zona c’è una depressione che si riempie d’acqua, creando un impedimento al traffico. Nonostante l’allerta gialla prevista per domani, Zinni ha osservato che si tratta di un “giallo intenso”, che richiede un monitoraggio attento della situazione e un approccio molto prudente. Il Comune ha messo in allerta alcune imprese, utilizzando fondi di riserva, per sgombrare particolarmente le strade in alcune frazioni.

Attualmente, non sembra che ci siano individui evacuati in città.