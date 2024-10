A Foggia, cinque persone sono sotto inchiesta per aver minacciato e aggredito...

Attacco e intimidazioni in ospedale: indagine aperta sulla morte di una giovane durante un intervento chirurgico

Un gruppo di persone si trovava rinchiuso in una stanza all’interno del policlinico di Foggia, in attesa dell’intervento delle autorità. Erano stati attaccati e avevano trovato il modo di sottrarsi all’ira dei parenti di una giovane di 22 anni di Cerignola, deceduta durante un complesso intervento chirurgico. L’episodio è avvenuto la sera del 4 settembre. Attualmente, la procura ha avviato un’indagine su cinque individui per lesioni e intimidazioni nei confronti del personale medico.

