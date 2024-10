Uomo ucciso a Pisa durante processione religiosa: indagini in corso per scoprire il movente e il contesto dell'omicidio

Questa sera, a Pisa, nella zona di Oratoio, un uomo è stato assassinato intorno alle 21. Mentre si stava preparando una processione per la celebrazione della Madonna del Rosario, sono stati sentiti diversi spari, secondo alcune testimonianze almeno sei. La persona deceduta sarebbe un albanese e potrebbe essere stata uccisa davanti al figlio, all’interno del cortile della propria abitazione, forse mentre si trovava in un furgone. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica, insieme alla polizia municipale che ha bloccato l’accesso alla strada. Il movente dell’omicidio rimane ignoto, così come il contesto in cui è avvenuto. Si sospetta che l’uomo possa essere stato colpito da proiettili di calibro ridotto, ma le indagini sono ancora in corso.

Evidenze dell’omicidio

Indagini in corso

