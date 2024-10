Presidente Mattarella mostra sostegno alle forze dell'ordine dopo protesta a Roma, Ministro Piantedosi esprime gratitudine per gestione equilibrata e efficace della situazione

Dopo i conflitti tra i manifestanti e le forze dell’ordine durante la protesta a favore della Palestina a Roma, Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, ha contattato il capo della polizia per mostrare sostegno agli agenti feriti e per riconoscere il loro impegno. Inoltre, il ministro Matteo Piantedosi ha condiviso un messaggio su X, esprimendo gratitudine alle forze di polizia e alla questura di Roma per la loro gestione equilibrata e efficace di una situazione complessa, a tutela della sicurezza dei cittadini