Tragedia a Roma: Giovane di 25 anni muore dopo una discussione tra adolescenti che sfocia in una violenta colluttazione

Un giovane di 25 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, nella zona di Alessandrino, alla periferia di Roma.

Secondo le indagini condotte dalla polizia, che ha preso in custodia l’aggressore, l’incidente è scaturito da una discussione tra due adolescenti di 15 anni: il nipote della vittima e il figlio dell’uomo arrestato.

Violenta colluttazione tra adulti

La situazione è degenerata in una violenta colluttazione tra i due adulti intervenuti per difendere i ragazzi, che ha portato all’accoltellamento.