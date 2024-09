A Torino, la Guardia di Finanza ha identificato tre individui che esercitavano la professione dentistica senza autorizzazione. In seguito alla scoperta, sono stati posti sotto sequestro quattro studi odontoiatrici.

La Guardia di Finanza di Torino ha chiuso quattro ambulatori odontoiatrici gestiti da tre individui non autorizzati a esercitare l'arte medica. L'attività illegale, iniziata nel 2023, è stimata avere prodotto guadagni per circa un milione di euro.

La Guardia di Finanza di Torino ha interdetto quattro ambulatori odontoiatrici in città, operati da tre individui che si presentavano come dentisti nonostante mancassero delle necessarie competenze e autorizzazioni per esercitare l’arte medica. Lo studio dei documenti confiscati, incluso l’elenco dei pazienti e le corrispondenti cifre versate, contenuto nelle agende degli imputati, ha consentito di calcolare le entrate provenienti da tale attività illegale. Quest’ultima, in corso dal 2023, si stima abbia generato guadagni di circa un milione di euro.