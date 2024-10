Un rogo è divampato in una struttura ricettiva di Abano Terme invadendo l'intero edificio. In salvo gli ospiti

Ore di altissima tensione nel cuore di Abano Terme, in provincia di Padova. Una nota struttura ricettiva cittadina, un hotel, è stata colpita da un incendio che in breve tempo ha invaso l’intero edificio. In quel momento all’interno dell’albergo erano presenti 273 ospiti, tutti evacuati e portati in salvo. Ma si contano 45 persone intossicate dal fumo.

Incendio in hotel ad Abano Terme

Il rogo si è sviluppato, per ragioni ancora da accertare, poco dopo la mezzanotte e solo alle 7.30 della mattina è stato completamente domato dai vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero partite da un vano tecnico ubicato al secondo piano dell’edificio ma nel giro di poche decine di minuti il fumo ha rapidamente invaso la struttura intera rendendo necessaria l’evacuazione. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, i primi da Abano seguiti da quelli di Piove di Sacco, Padova e Rovigo, oltre ai volontari di Borgoricco.

Incendio Abano Terme: rogo domato in mattinata

In tutto sul posto erano presenti una trentina di operatori e ben nove automezzi con aautobotti, utoscale e piattaforma aerea. 45 persone sono state condotte al pronto soccorso per intossicazione, per aver respirato fumo. Nessuna di loro ha riportato conseguenze serie. Tra i momenti di maggior tensione, il salvataggio con l’autoscala di una famiglia di tre persone, con un bimbo piccolo, che si trovava bloccata al sesto piano dell’hotel. Gli evacuati sono stati distribuiti in vicine strutture alberghiere. Dopo aver estinto il rogo i vigili del fuoco si sono occupati anche del recupero dei beni degli ospiti.