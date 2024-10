Evacuazione passeggeri a Brindisi per un incendio su un aereo

Un’evacuazione di emergenza ha avuto luogo riguardo a un volo Ryanair che stava per decollare da Brindisi diretto a Torino. Durante la fase di rullaggio, si è sviluppato un principio di incendio. A bordo si trovavano 184 passeggeri, oltre a diversi membri dell’equipaggio, ma per fortuna non si sono registrati feriti. L’aeroporto è rimasto chiuso per alcune ore prima di riprendere le normali operazioni.