Aborto: Malan (Fdi), 'sosteniamo vita e famiglia, non toccheremo la 194'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "Il senso di questa iniziativa è chiedere l'impegno ai candidati su alcuni punti fondamentali, cioè la difesa della vita e della famiglia. Questo è compatibile con l'impegno di Fdi di non toccare la legge 194, che prevede peraltro il sostegno alle donne che vogliono portare a termine la gravidanza". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, a margine della conferenza stampa di presentazione del manifesto valoriale di Pro Vita & Famiglia.

"Francamente nel mio calendario non ricordavo che oggi fosse il giorno, perché sennò troviamo ogni giorno un anniversario. Non è festività nazionale", risponde il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato a chi gli fa notare che l'evento si sia tenuto nell'anniversario della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 194 sull'aborto.

"Si è sempre detto che l'aborto è una dolorosa scelta che alcune donne decidono di fare, questa scelta a volte è dettata da motivi a cui c'è rimedio: rimedio economico o rimedio con qualche forma di sostegno che non è necessariamente materiale. E' previsto nella legge 194 ed è quanto viene previsto negli impegni di questo manifesto", ha proseguito Malan.