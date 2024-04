Aborto: Molinari (Lega), 'su temi etici libertà di coscienza'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Il voto dei 15 leghisti che si sono astenuti? Libertà di coscienza, come sempre su temi etici". Lo assicura all'AdnKronos il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, che è stato uno dei deputati salviniani a scegliere di non votar...

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – "Il voto dei 15 leghisti che si sono astenuti? Libertà di coscienza, come sempre su temi etici". Lo assicura all'AdnKronos il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, che è stato uno dei deputati salviniani a scegliere di non votare in linea con il governo contro l'odg al dl Pnrr, presentato dal Pd, a tutela della legge 194.