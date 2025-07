Mediterraneo: Fontana, 'diplomazia parlamentare può costruire la pace'

Roma, 8 lug (Adnkronos) - "In un’epoca come questa, in cui l’efficacia delle istituzioni rappresentative è a volte criticata, riaffermare il valore del parlamentarismo significa rafforzare le basi stesse della democrazia". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo F...

Roma, 8 lug (Adnkronos) – "In un’epoca come questa, in cui l’efficacia delle istituzioni rappresentative è a volte criticata, riaffermare il valore del parlamentarismo significa rafforzare le basi stesse della democrazia". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel suo saluto al convegno 'Democrazia e Parlamentarismo nell’area del Mediterraneo' alla sala della Regina a Montecitorio.

Il Mediterraneo "è oggi segnato da gravi tensioni. Sono in atto conflitti che causano instabilità, crisi migratorie, insicurezza alimentare ed energetica. In uno scenario così delicato è indispensabile favorire in ogni sede la diplomazia parlamentare. Sono profondamente convinto che essa possa contribuire in modo concreto a prevenire le guerre, a risolverle e a costruire la pace", ha spiegato Fontana.

"Molti traguardi sono stati raggiunti, ma il cammino verso una cooperazione stabile e duratura resta ancora impegnativo. In un contesto internazionale in rapido mutamento, emerge quindi la necessità di insistere sul dialogo politico-istituzionale con l’obiettivo di garantire pace, sicurezza e giustizia", ha detto ancora il presidente della Camera sottolineando, tra l'altro: "Questa giornata rappresenta pertanto un momento di riflessione importante volto a sostenere con forza la diplomazia parlamentare dinanzi alle grandi sfide della nostra epoca. Sono certo che i relatori daranno un significativo contributo di idee per l’approfondimento di questioni così rilevanti per il nostro Paese".