Abruzzo: appello social di Calenda, 'a elettori c.destra dico votate D'Amico e Azione'

Roma, 8 mar (Adnkronos) – "Un voto importante non per mandare un messaggio a Giorgia Meloni, di cui non ci frega nulla, ma per l'Abruzzo". Carlo Calenda rivolge un appello via social agli elettori abruzzesi in vista del voto per le regionali di domenica.

"Il governatore attuale dà 17 milioni, 400mila euro, a ogni consigliere per spenderli per associazioni vicine senza nessuna gara. Spende 8mln di euro per il ritiro del Napoli e contemporaneamente 90mln di euro per mandare gli abruzzesi a curarsi fuori dall'Abruzzo perchè le strutture sono fatiscenti e il personale manca -dice il leader di Azione-. Questo è il modello Marsilio, che va dalla sua amica Meloni e le dice mi rimetti le infrastrutture prima delle elezioni così facciamo fessi gli elettori? Questo è Marsilio".

"D'Amico è un professore di economia, ha risanato l'università di Teramo, l'azienda dei trasporti. E' una persona seria. Questo è lo scontro, tra la serietà e la mancanza di serietà. Lo dico anche agli elettori di centrodestra: non lasciate passare questa occasione, votate D'Amico e la lista di Azione", conclude Calenda.