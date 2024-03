Abruzzo: D'Amico, 'vincerò con più del 52%'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "La destra è sempre convinta di cose che vengono smentite, oltre che dalla storia, anche dalla cronaca e domenica sera la cronaca smentirà Marsilio. Sarà difficile avere subito i risultato. Io credo non si saprà prima delle 3, le 4 del mattino". Così Luciano D'Amico, candidato presidente in Abruzzo del centrosinistra, a un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Quale percentuale prevede? "Non saprei, direi più del 52%, non è da escludere".