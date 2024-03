Abruzzo: Siracusano (FI), a sinistra si vergognano di considerarsi alleati'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Il centrosinistra in Abruzzo si presenta con un campo larghissimo, e poi i singoli partiti si vergognano degli alleati. Sono insieme nelle schede elettorali e poi nella migliore delle ipotesi si ignorano. Il centrodestra è unito, compatto su Marco Marsilio, r...

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Il centrosinistra in Abruzzo si presenta con un campo larghissimo, e poi i singoli partiti si vergognano degli alleati. Sono insieme nelle schede elettorali e poi nella migliore delle ipotesi si ignorano. Il centrodestra è unito, compatto su Marco Marsilio, rivendichiamo il buon lavoro fatto dal governatore in questi anni e siamo certi che domenica vincerà per il bene dell’Abruzzo e degli abruzzesi”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Start”, su SkyTg24.