Accuse di spionaggio e intercettazioni: il caso Szabolcs Panyi e il governo Orbán

Accuse di spionaggio e intercettazioni: il caso Szabolcs Panyi e il governo O...

Accuse di spionaggio e intercettazioni: il caso Szabolcs Panyi e il governo O...

Il 27 marzo 2026 il reporter Szabolcs Panyi ha raccontato in un’intervista di aver subito intercettazioni sulle conversazioni private con le sue fonti e di essere stato poi accusato di spionaggio dal governo. Secondo Panyi, le registrazioni sarebbero state raccolte e consegnate all’Hungarian Information Office per essere usate in una campagna volta a screditarlo, in pieno clima politico teso. Questa denuncia si inserisce in una vicenda più ampia che intreccia reportage investigativi, relazioni diplomatiche con la Russia e il dibattito pubblico sull’uso dei servizi di intelligence.

Le tensioni sarebbero iniziate a metà del 2026, dopo un’inchiesta pubblicata da Direkt36 sulla presunta attività di un agente ungherese che cercava di reclutare funzionari della Commissione Europea a Bruxelles. Panyi afferma di essere stato avvertito da contatti interni che alcune sue conversazioni erano state intercettate e che materiale raccolto sarebbe stato rielaborato per costituire un kompromat, ossia materiale compromettente costruito ad arte. Sul piano istituzionale, il caso ha portato il governo a sporgere denuncia formale che ora attende l’eventuale apertura di un procedimento penale.

Accuse formali e quadro politico

Il governo ha presentato una denuncia sostenendo che il giornalista avrebbe collaborato con servizi stranieri, in particolare con l’intelligence ucraina, e che avrebbe divulgato informazioni sensibili sul ministro degli Esteri Péter Szijjártó. La contestazione è stata annunciata dall’ufficio del capo di gabinetto, Gergely Gulyás, in un contesto elettorale già segnato da forti critiche europee sulle tendenze autoritarie di Viktor Orbán. Le accuse arrivano in un momento in cui il consenso del partito di governo mostra segnali di affanno secondo i sondaggi aggregati: la pressione politica amplifica così la portata mediatica della vicenda e rende centrale il tema della tutela dei giornalisti in una democrazia europea.

Elementi al centro dell’inchiesta

Nel materiale pubblicato dalla stampa vicina al governo è comparso anche un audio editato, presentato come prova di contatti illeciti tra il cronista e fonti esterne. Panyi respinge le imputazioni e sostiene che la selezione e la manipolazione dei file costituiscano proprio la forma di kompromat usata per delegittimarlo. I pubblici ministeri dovranno ora valutare se esistono elementi sufficienti per aprire un’indagine penale, mentre la comunità giornalistica denuncia il rischio che strumenti investigativi vengano strumentalizzati per fini politici.

Tecniche di sorveglianza e sospetti operativi

Il giornalista ha spiegato di sospettare che le intercettazioni siano avvenute tramite il bugging di una stanza o attraverso i telefoni delle sue fonti, non dal suo dispositivo personale, poiché non sarebbero emerse tracce di fuoriuscita di altri dati. Panyi tiene costantemente sotto controllo il suo telefono alla ricerca di spyware dopo aver scoperto nel 2026 un’infezione riconducibile allo strumento noto come Pegasus. La possibilità che vengano usate tecnologie di intrusione digitale solleva interrogativi sulla protezione delle comunicazioni sensibili tra reporter e fonte e sulla facilità con cui materiale può essere raccolto e poi rielaborato a fini politici.

Pegasus, vulnerabilità e precedenti

Il caso richiama altri scenari internazionali in cui il software Pegasus è stato segnalato: si tratta di una piattaforma di sorveglianza digitale che, secondo indagini precedenti, ha preso di mira figure pubbliche e attivisti in vari Paesi. Per i giornalisti la minaccia è doppia: la perdita di riservatezza può compromettere fonti e indagini, e l’uso selettivo di registrazioni può trasformarsi in uno strumento di delegittimazione. La preoccupazione principale degli osservatori è che i servizi segreti, civili o militari, possano essere impiegati per comprimere la libertà di stampa.

Reazioni pubbliche e prospettive

La risposta alla vicenda è arrivata rapidamente dalla società civile: Direkt36 e altre testate hanno condannato la campagna di delegittimazione e parlano di un attacco coordinato alla libertà di informazione. Il giornalista ha ricevuto anche un supporto economico tramite una raccolta fondi che in pochi giorni ha raccolto circa 10.000 euro, segnale di solidarietà pubblica. Sul piano istituzionale, la vicenda solleva pressanti interrogativi sulla necessità di garanzie legali per le attività d’inchiesta e sulla responsabilità delle autorità nel non trasformare strumenti d’intelligence in leve di pressione politica.

Nel suo intervento Panyi ha dichiarato di sentirsi tradito anche dall’atteggiamento europeo, accusando l’Unione di non aver reagito in modo adeguato a elementi che avrebbero dovuto allertare. La posta in gioco rimane alta: oltre alla sorte giudiziaria del singolo giornalista, il dibattito riguarda la tutela delle fonti, la regolazione delle tecnologie di sorveglianza e il confine tra sicurezza nazionale e libertà democratica.