Achille Lauro chiude in grande a San Siro: musica e sfilata Erotica

Roma, 16 giu. (askanews) – Achille Lauro ha chiuso “Comuni Immortali” in uno Stadio San Siro sold out con 60.000 persone presenti. Dopo il debutto allo Stadio Romeo Neri di Rimini e l’appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, ha salutato il pubblico con uno spettacolo visionario. Tra grandi successi e brani più recenti, Achille Lauro ha portato in scena uno spettacolo concepito come un’opera in più capitoli, per ripercorrere le tappe fondamentali del suo percorso artistico, unendo musica, performance, estetica e narrazione.Durante la serata, sulle note di “Maleducata”, si è tenuta la sfilata di debutto della prima collezione femminile Erotica da lui firmata nel nuovo ruolo di direttore creativo di Dondup.

Per la prima volta, una sfilata con 39 look ha trovato spazio all’interno di un concerto in uno degli stadi più famosi al mondo, con la partecipazione di top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.Tra i momenti clou, l’arrivo sul palco di Laura Pausini. I due artisti si sono ritrovati per interpretare “16 marzo”, poi ha eseguito “La Solitudine”, cantata all’unisono da decine di migliaia di spettatori.Con la conclusione di “Comuni Immortali”, Achille Lauro guarda già al prossimo capitolo della sua carriera live.

Un percorso che continuerà nel 2027 con “Per sempre noi”, il nuovo tour negli stadi in dieci appuntamenti che attraverserà l’Italia da Nord a Sud, partendo il 3 giugno 2027 dal Bluenergy Stadium di Udine.