Libano, Trump: Siria "si occupi" di Hezbollah se Israele non riesce

Roma, 16 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver suggerito a Israele che il presidente siriano Ahmed al-Sharaa si occupi della milizia libanese Hezbollah, sostenuta da Teheran, perché la campagna israeliana sta provocando troppe vittime.”E, sapete, mi sono occupato molto della Siria, e l’uomo che ora governa la Siria è una persona che ho messo lì insieme al presidente Erdogan e ad altri.

Ha fatto un lavoro straordinario nel tenere insieme il Paese. Non è proprio un bravo ragazzo, (“boy scout”, ndr), ma ha fatto un lavoro straordinario nel tenere insieme il Paese ed è molto bravo con Hezbollah. (Al-Sharaa) non li sopporta e vi dirò una cosa: Israele sta combattendo contro Hezbollah da troppo tempo e stanno morendo troppe persone.

E non è necessario radere al suolo un edificio ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quegli edifici ci sono molte persone e, e non sono tutte di Hezbollah, posso assicurarvelo. E ho suggerito a Israele di lasciare che la Siria si occupi di Hezbollah. Perché, ad essere sincero, penso che loro possano far meglio”.