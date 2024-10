ADE 2024, confronto su nuove frontiere digitale nell'audiovisivo

Bari, 28 ott. (askanews) - "Si è tenuta a Bari la seconda edizione di ADE, Apulia Digital Experience, manifestazione fortemente voluta da Apulia Film Commission e da Rai Com, che hanno collaborato nell'organizzazione dell'evento, destinato alla riflessione, a un confronto tra aziende dell'audiovisi...

Bari, 28 ott. (askanews) – “Si è tenuta a Bari la seconda edizione di ADE, Apulia Digital Experience, manifestazione fortemente voluta da Apulia Film Commission e da Rai Com, che hanno collaborato nell’organizzazione dell’evento, destinato alla riflessione, a un confronto tra aziende dell’audiovisivo sulle nuove frontiere dell’applicazione del digitale nel settore appunto dell’audiovisivo. Si è trattato di un incontro importante che noi riteniamo opportuno continuare a prevedere negli anni futuri, in quanto si tratta di riuscire, attraverso questo tipo di iniziative, da un lato a sviluppare tutte le potenzialità del digitale, del gaming, del metaverso applicato alla produzione audiovisiva, dall’altro a verificare, allo stesso tempo, se e quali ricadute negative, in termini occupazionali e quant’altro, possano invece venire da queste nuove tecnologie”. Lo ha detto Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission, a margine di ADE 2024 (Apulia Digital Experience), incontro tra esperti internazionali dell’audiovisivo tenutosi a Bari.